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В ряде микрорайонов Алматы временно отключат холодную воду

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Вода течет из водопроводного крана
Кран. Иллюстративное фото: Pexels.com

В ряде микрорайонов Алматы временно отключат холодную воду - это связано с выполнением ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су"

По информации компании, воду отключат:

  • 11 июля с 9:00 до 18:00 в жилых домах и иных зданиях, расположенные в Ауэзовском районе в мкр. "Жетысу - 2";
  • 11 июля с 8:00 до 20:00 - в Бостандыкском районе в контуре улиц Ходжанова- Байкадамова-Гагарина-Тажибаевой;
  • 12 июля с 9:00 до 18:00 - в Наурызбайском районе в контуре улиц Культобе-Бердибай-Музбалак-Аскарова;
  • 13 июля с 9:00 до 20:00 - в Ауэзовском районе в контуре улиц Толе би-Саина-Р.Большая Алматинка (озеро Сайран)-Жубанова;
  • 13 июля с 9:00 до 18.00 подача холодной воды будет ограничена потребителям мкр."Кокжиек" Жетысуского района.

"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027954-v-ryade-mikrorayonov-almaty-vremenno-otklyuchat-holodnuyu-vodu/

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