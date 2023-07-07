Заблудившегося в степи казахстанца нашли истощенным в день его рождения

Поиски пропавшего казахстанца. Фото: polisia.kz

Трое суток продолжались поиски мужчины, пропавшего в Костанайской области в степи. Его нашли истощенным и в стрессовом состоянии, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО “Алтынсарино” с сообщением о пропаже сторожа полевого стана", – говорится в публикации.

Сообщается, что мужчина ночью покинул рабочее место и заблудился в степи. Его поиски продолжались в течение трех суток, использовалась спецтехника, в том числе дрон.

Вскоре потерявшийся сторож был найден в день своего рождения близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.

"Выяснилось, что в ту злополучную ночь мужчина испытывал недомогание, и чтобы не дожидаться медицинской помощи, решил добраться самостоятельно до села. Но в темноте мужчина потерял ориентир. Обессиленный он плутал по степи, пока не добрался до ближайшего водоема. Там же его нашла поисковая группа", – рассказал оперуполномоченный ОКП отдела полиции Камыстинского района Николай Василий.

Сторожу оказывают медпомощь в больнице, его организм перенес стресс и истощение, однако угрозы для жизни нет.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027843-zabludivshegosya-v-stepi-kazahstantsa-nashli-istoschennym-v-den-ego-rozhdeniya/