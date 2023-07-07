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Заблудившегося в степи казахстанца нашли истощенным в день его рождения

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Поиски пропавшего казахстанца
Поиски пропавшего казахстанца. Фото: polisia.kz

Трое суток продолжались поиски мужчины, пропавшего в Костанайской области в степи. Его нашли истощенным и в стрессовом состоянии, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО “Алтынсарино” с сообщением о пропаже сторожа полевого стана", – говорится в публикации.

Сообщается, что мужчина ночью покинул рабочее место и заблудился в степи. Его поиски продолжались в течение трех суток, использовалась спецтехника, в том числе дрон.

Вскоре потерявшийся сторож был найден в день своего рождения близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.

"Выяснилось, что в ту злополучную ночь мужчина испытывал недомогание, и чтобы не дожидаться медицинской помощи, решил добраться самостоятельно до села. Но в темноте мужчина потерял ориентир. Обессиленный он плутал по степи, пока не добрался до ближайшего водоема. Там же его нашла поисковая группа", рассказал оперуполномоченный ОКП отдела полиции Камыстинского района Николай Василий.

Сторожу оказывают медпомощь в больнице, его организм перенес стресс и истощение, однако угрозы для жизни нет.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027843-zabludivshegosya-v-stepi-kazahstantsa-nashli-istoschennym-v-den-ego-rozhdeniya/

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