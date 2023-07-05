Двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на работе

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера в полицию Астаны поступило сообщение о том, что двое воспитателей находятся в детском саду в пьяными и без сознания. На место прибыли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

4 июля 2023 года на канал "102" поступила информация о том, что в одном из детских садов Астаны воспитатели находятся без сознания, а дети – без контроля. Предполагалось, что педагоги были пьяны.

"По прибытию сотрудниками полиции факт подтвердился, воспитатели находились в алкогольном опьянении. На место была вызвана бригада скорой помощи. Дети переданы родителям", – сообщили представители ведомства.

По данному факту Управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК. По результатам будет дана правовая оценка.

Добавим, что в статье 140 Уголовного кодекса РК прописано наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027713-dvuh-vospitatelnits-detskogo-tsentra-v-astane-nashli-pyanymi-na-rabote/