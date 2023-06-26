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30 лет независимости Казахстана

Ашимбаев встретился с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана

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Маулен Ашимбаев и Нурланбек Шакиев
Маулен Ашимбаев и Нурланбек Шакиев. Фото: пресс-служба парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев провел встречу с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК.

Председатель парламента КР прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между странами.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Кыргызстан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Азии. За 30 лет установления дипломатических отношений, как отметил председатель палаты, сформирована прочная договорно-правовая база, охватывающая более 150 договоров и соглашений в различных сферах.

Встреча Маулена Ашимбаева и Нурланбека Шакиева
Встреча Маулена Ашимбаева и Нурланбека Шакиева. Фото: пресс-служба парламента РК

"Между нашими странами выстроены отношения, основанные на взаимном уважении и добрососедстве. Тесное сотрудничество и дружественное взаимодействие, налаженное Главами двух государств, продолжаются и по линии межпарламентского взаимодействия. В сенате сформирована группа сотрудничества с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Сенат сарламента продолжит системную работу по укреплению межпарламентского сотрудничества с братским Кыргызстаном", – подчеркнул Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе главы государства.

Нурланбек Шакиев, со своей стороны, высоко оценил значение происходящих в Казахстане политических и экономических преобразований и отметил важность поступательного развития взаимоотношений между двумя государствами.

"Между Кыргызстаном и Казахстаном отсутствуют какие-либо экономические и политические разногласия. Напротив, мы братские народы, живущие бок о бок уже долгое время, которые всегда поддерживают друг друга. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев активно содействуют дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя государствами, в том числе на межпарламентском уровне", - сказал председатель Жогорку Кенеша.

Одной из главных тем встречи стало содействие парламентариев укреплению сотрудничества по управлению водными ресурсами, о важности которой в ходе международного форума в Астане, в том числе, высказался и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Вместе с тем, председатель сената выразил заинтересованность в обмене опытом законотворческой работы, учитывая принятый Кыргызстаном Водный Кодекс, и предложил создать двустороннюю рабочую группу для обсуждения актуальных вопросов в этом направлении.

Встреча Маулена Ашимбаева и Нурланбека Шакиева
Встреча Маулена Ашимбаева и Нурланбека Шакиева. Фото: пресс-служба парламента РК

"Водная проблема особенно актуальна для нашего региона. В этой связи важно совместными усилиями содействовать решению проблем водного обеспечения. Учитывая наши добрососедские и союзнические отношения, важно поддерживать открытый и конструктивный диалог по этим вопросам", – сказал Маулен Ашимбаев.

Собеседники также рассмотрели вопросы усиления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

Отметим, что в рамках визита парламентской делегации Кыргызстана в Казахстан также запланирован ряд встреч с руководством страны, членами Ассамблеи народа Казахстана и другие мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026443-ashimbaev-vstretilsya-s-predsedatelem-zhogorku-kenesha-kyrgyzstana/

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