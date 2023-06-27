"Верю, что поможет": жительнице Астаны нужно около 1 млн тенге на лечение дочери с ДЦП

Султана. Фото: из личного архива

8-летняя Султана Турсумбаева из Алматы страдает ДЦП и сопутствующими болезнями. Девочке нужна реабилитация, которая стоит 960 тысяч тенге, но у родителей нет таких средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Кроме основного диагноза, у Султаны сколиоз, кифоз, вальгус, спастический вывих левого бедра, задержка психоречевого развития. Девочка родилась здоровой, говорит ее мама, Асель Нурдинова, но на третий день у нее поднялся билирубин.

"Три дня она пролежала под лампой, а на пятый день нас выписали и поставили все прививки. В поликлинике до 5 месяцев отмечали, что она здорова. В 5 месяцев мы пошли на прием к частному невропатологу.

После осмотра ребенка врач была напугана и вызвала скорую помощь. Нас положили в больницу, где мы впервые узнали об этом страшном диагнозе - ДЦП. С 6 месяцев мы проходили реабилитации", - говорит Асель.

Девочка слабо держит голову, но уже сидит с поддержкой. Интеллект хороший, но ребенок говорит по одному слову, что ей нужно. За эти восемь лет Султана прошла множество разных специалистов и методик.

"За все 8 лет у Султаны есть положительная динамика от занятий. Нам предложили пройти реабилитацию по системе СДК. По отзывам родителей, у их деток очень хорошие результаты, и мы решили тоже пройти и попробовать этот курс лечения, так как за определенный срок можно получить хороший результат. И я верю, что эта методика нам поможет.

Прошу всех неравнодушных людей помочь нам собрать необходимую сумму для лечения моей доченьки. Курс будет проходить в Астане. Стоимость такой реабилитации на 10 дней составляет 480 000 тенге. Нам необходимо собрать на два курса лечения, общая сумма составляет 960 000 тенге", - говорит Асель.

По словам мамы, семья не может собрать такую сумму.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4546 7293

Номер, привязанный к карте: +77071722197

Assel Nurdinova (Асель Нурдинова, мама)

ИИН: 840330401896

Instagram: help_sultana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026426-veryu-chto-pomozhet-zhitelnitse-astany-nuzhno-okolo-1-mln-tenge-na-lechenie-docheri-s-dtsp/