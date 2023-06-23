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Отмена первоначального взноса по льготным ипотекам: Смаилов ответил на предложения депутатов

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Депутаты направили запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова, в котором выдвинули ряд предложений. Ответ главы правительства опубликован на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента.

Депутаты направили запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова, в котором призвали исключить первоначальный взнос по программам "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ", вывести семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, в отдельную очередь, а также выдвинули другие предложения.

Премьер-министр изучил депутатский данный запрос касательно обеспечения жильем нуждающихся граждан и опубликовал свой ответ.

Касательно исключения первоначального взноса по программам "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ"

"Первоначальный взнос по займу является страхованием финансовых рисков для залоговых займов и, как следствие, кредитных рисков. Исключение или снижение размера первоначального взноса увеличит ежемесячную финансовую нагрузку на заемщика.

Вместе с тем для оказания финансовой поддержки социально-уязвимым слоям населения в части оплаты первоначального взноса по льготным ипотечным программам местными исполнительными органами выделяются жилищные сертификаты в виде соцпомощи или соцподдержки в форме бюджетного кредита", – пояснил премьер-министр.

Касательно выведения семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, в отдельную очередь

Как объяснил Смаилов, согласно статье 68 закона "О жилищных отношениях", лица с инвалидностью I и II группы, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, отнесены к социально уязвимым слоям населения.

"В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры предусмотрено приоритетное обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения, в том числе семей, воспитывающих детей с особыми потребностями", – говорится в ответе главы правительства.

Касательно возврата категории "неполные семьи" в программу "Бақытты отбасы"

В настоящее время в очереди на получение жилья состоят граждане следующих категорий:

  • многодетные семьи (103 тыс. граждан);
  • лица с инвалидностью I и II групп (54 тыс. граждан);
  • семьи с детьми с инвалидностью (25 тыс. граждан);
  • дети-сироты (63 тыс. граждан).

Вместе с тем, по его словам, с момента запуска программы "Бақытты отбасы" в очередности наблюдался рост граждан по категории "неполные семьи" на 75% (2019 год – 85,4 тыс. человек, 2023 год – 150,2 тыс.), и их доля составила 24% от общего числа очередников (641 тыс. человек).

"В свою очередь, это привело к искусственному увеличению числа очередников, что вызвало социальное недовольство среди других категорий.

Так как зачастую для участия в программе и постановке на учет нуждающихся в жилье, по данной категории отмечаются фиктивные разводы браков либо преднамеренное избежание заключения браков в целях сохранения или получения статуса, данная категория была исключена", – говорится в ответе Смаилова.

Справочно: по данным с 2019 по 2021 год число разводов составило 148 599 и наиболее высокий рост разводов отмечается среди браков от 5 до 9 лет.

При этом для решения жилищных вопросов очередников, в том числе для неполных семей, предусматривается ряд различных механизмов:

  • строительство или приобретение арендного жилья без права выкупа за счет средств республиканского и местного бюджетов;
  • субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде;
  • строительство кредитного жилья и льготное кредитование по ставке 5% через АО "Отбасы банк" в зависимости от наличия доходов.

Касательно упрощения условий при оформлении ипотечного займа

Одним из законодательных обязательств банков при выдаче ипотечного кредита, по словам Смаилова, является соблюдение условий госпрограмм и банковского законодательства, предусматривающих определенные ограничения и условия кредитования.

"Условия кредитования "Отбасы банка" существенно отличаются от условий банков второго уровня в пользу заемщика. Являясь социально ориентированным, банк осуществляет проверку платежеспособности в соответствии с госпрограммами по целевым группам населения.

Так, кредитная история считается положительной, если просроченная задолженность была погашена за 3 месяца до месяца подачи кредитной заявки независимо от количества просроченных дней", – гласит ответ премьер-министра.

В случаях недостаточной платежеспособности заемщика для получения запрашиваемого займа возможно привлечение до двух созаемщиков, соответствующих требованиям банка.

Для минимизации бюрократических процессов был разработан механизм "blockchain", который путем онлайн регистрации договоров залога и снятия обременения освобождает от многократных посещений ЦОНов, отметил Смаилов.

По оказанию содействия при трудоустройстве граждан уязвимых категорий

"В настоящее время центрами занятости населения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы оказываются меры содействия занятости через организацию краткосрочного обучения безработных, в том числе граждан с инвалидностью, предоставление 3 безвозмездных грантов, обучение основам предпринимательства, направление на субсидируемые рабочие места и содействие добровольному переселению в трудодефицитные регионы", – говорится в ответе.

Как пояснил премьер, в соответствии с законом "О занятости населения" местные исполнительные органы обеспечивают реализацию госполитики в области занятости населения путем установления квоты по рабочим местам в размере от 2 до 4% от числа рабочих мест для лиц с инвалидностью, кроме рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.

Таким образом, местными исполнительными органами ведется работа по трудоустройству граждан с инвалидностью с применением имеющихся механизмов, отметил Смаилов.

В целях решения жилищного вопроса граждан, в том числе социально-уязвимого слоя населения, в настоящее время осуществляется актуализация списка очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда с исключением лиц, несоответствующих установленным требованиям.

Добавим, что "Бақытты отбасы" – программа кредитования семей с невысоким доходом для приобретения жилья. Предназначена для многодетных семей, воспитывающих лиц с инвалидностью I и II группы, с ребенком с ограниченными возможностями и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026094-otmena-pervonachalnogo-vznosa-po-lgotnym-ipotekam-smailov-otvetil-na-predlozheniya-deputatov/

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