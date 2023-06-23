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Родителям выпускников в ЗКО вернули деньги за аттестаты

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Выпускной в школе
Выпускной. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Западно-Казахстанской области родители выпускников пожаловались на директора школы по факту сбора денег для заполнения аттестатов с помощью печатающих устройств. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Как рассказали в ведомстве, в Антикоррупционную службу по ЗКО обратились родители выпускников по факту сбора денег директором образовательного учреждения для заполнения аттестатов об окончании школы с помощью печатающих устройств.

Для проверки достоверности информации 20 июня состоялась встреча с участием представителей компетентных органов.

Установлено, что 19 мая между организацией образования и одним из ТОО был заключен договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы.

"В ходе проведения государственных закупок заказчиком в технической спецификации не соблюдены требования приказа министра образования и науки РК от 21 ноября 2007 года №565 "Об утверждении требований по оформлению документов об образовании", то есть заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств не было указано.

В связи с чем директором школы было дано указание о сборе денежных средств с родителей в сумме 1000 тенге, если родители хотят получить электронно заполненный аттестат", - сообщили в Антикоре.

Однако после вмешательства борцов с коррупцией деньги, собранные с родителей выпускников, были возвращены. За допущенное нарушение виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что в соответствии с вышеуказанным приказом министра образования и науки заполнение свидетельств, аттестатов, дипломов и приложений производится учебным заведением с помощью печатающих устройств.

Аттестат об основном и общем среднем образовании, диплом о техническом и профессиональном образовании, послесреднем образовании, свидетельства (далее - бланки) и приложения заполняются на казахском и русском языках. Дипломы о высшем и послевузовском образовании и приложения заполняются на казахском, русском и английском языках.

Оборот правой стороны бланка служит местом для проставления соответствующими органами апостиля и отметок, связанных с легализацией бланка при его вывозе в другую страну.

Бланк после заполнения тщательно проверяется на точность и безошибочность внесенных записей. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит уничтожению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026062-roditelyam-vypusknikov-v-zko-vernuli-dengi-za-attestaty/

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