Огромные плиты обвалились под мостом на трассе в Актюбинской области (видео)

Обвалившаяся плита. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

Под мостом на трассе из Актобе в Оренбург в районе села Курайлы обвалились плиты и обсыпался грунт. В Актюбинском филиале АО НК "КазАвтоЖол" прокомментировали ситуацию, передает газета "Диапазон".

На кадрах видео, которое читатели прислали в редакцию газеты, можно увидеть, как у основания моста обвалились огромные плиты и обсыпался грунт.

Как пояснили в Актюбинском филиале АО НК "КазАвтоЖол", мост расположен на 13 километре автодороги А-24 Актобе – Мартук – граница РФ (Оренбург) и введен в эксплуатацию после реконструкции автодороги в 2013 году.

"Из-за весеннего паводка был размыт упор конуса моста. Специалисты провели инспекцию, составили план по устранению дефектов. Они не влияют на несущую способность моста.

21 июня 2023 года на веб-портале госзакупок объявлен конкурс для закупки необходимых материалов и оборудования. Итоги конкурса выйдут в течение 10 дней. После этого начнутся работы по устранению дефектов", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

Отмечается, что до конца июля мост будет полностью восстановлен.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", конус насыпи – это часть насыпи подхода в форме усеченного конуса, непосредственно примыкающая к устою мостового сооружения.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в Северо-Казахстанской области. На нем видно, как мост, соединяющий два села, поплыл по реке. В акимате Кызылжарского района пояснили, что это были запланированные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026027-ogromnye-plity-obvalilis-pod-mostom-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/