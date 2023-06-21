Упавшие деревья повредили авто в Алматы: будет ли возмещен ущерб, рассказали в акимате

Дерево упало на авто. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Вчера из-за сильного дождя и ветра в Алматы пострадало несколько машин. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате города, для получения возмещения ущерба горожанам необходимо обратиться в суд.

Представители Управления экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что вчера, 20 июня, на территории города Алматы зафиксировано было 32 факта падения зеленых насаждений.

Из них, по данным ведомства, только 6 случаев падения на автомашины.

В целом же было зафиксировано 13 фактов падения старых деревьев, 8 – падение стволовой части деревьев, и 11 – падение больших веток.

"Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств – каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. И по решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба", – подчеркнули представители ведомства.

При этом ранее в ДЧС сообщали, что на линию 112 поступило 8 сообщений о падении деревьев: 7 – на автомашины, 1 – на административное здание.

Также по словам очевидцев, от поваленных деревьев пострадали не только машины, но и детские площадки. В некоторых микрорайонах ветер вырвал деревья с корнем, а те перекрыли доступ к подъездам многоэтажных домов.

Представители ДЧС Алматы ранее отмечали, что если гроза застала вас в автомобиле, покидать его не рекомендуется. В этот момент важно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили алматинцев в ДЧС.

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025797-upavshie-derevya-povredili-avto-v-almaty-budet-li-vozmeschen-uscherb-rasskazali-v-akimate/