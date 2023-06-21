Павлодарский нефтехимзавод остановил работу на месяц из-за ремонта

Павлодарский нефтехимический завод. Фото: pnhz.kz

Работу Павлодарского нефтехимического завода остановили до 19 июля из-за планового капитального ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Представители ПНХЗ сообщили о начале планового капитального ремонта.

"График работ утвержден Министерством энергетики РК и предусматривает временную приостановку эксплуатации Павлодарского НХЗ в период с 20 июня по 19 июля 2023 года", – говорится в сообщении.

Планируется провести работы по техническому освидетельствованию, ремонту и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования (трубопроводов, печей, паропроводов и другого).

При этом подчеркивается, что на время остановки работы завода были заранее заготовлены запасы бензина и дизтоплива объемом 37 тысяч и 47 тысяч тонн соответственно.

"Данный объем позволит равномерно отгружать продукцию в течение всего ремонта предприятия", – отметили специалисты.

По данным с официального сайта ПНХЗ, Павлодарский нефтехимический завод (ТОО "ПНХЗ") – крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6,0 млн тонн нефти в год.

ПНХЗ выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них автомобильные бензины различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, нефтяное топливо (мазут), углеводородные сжиженные газы, вакуумный газойль, техническая сера, битумы нескольких сортов (дорожный, кровельный), нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025778-pavlodarskiy-neftehimzavod-ostanovil-rabotu-na-mesyats-iz-za-remonta/