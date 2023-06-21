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30 лет независимости Казахстана

Антикор обратился к казахстанцам из-за подстрекателей

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Мужчина держит в руке конверт с деньгами
Мужчина с конвертом в руках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Антикор обратился к гражданам из-за того, что в Казахстане участились случаи мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

За последние три года в производстве Антикоррупционной службы находилось более 600 уголовных дел по фактам мошенничества. Осуждено 313 лиц, отметили в Антикоре.

Сейчас в производстве ведомства находится ряд уголовных дел в отношении мошенников, посредников и подстрекателей к даче взятки.

Общая сумма переданных мошенникам денежных средств составляет более 17 млрд тенге, добавили в Антикоре.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025715-moshenniki-i-podstrekateli-antikor-obratilsya-k-kazahstantsam/

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