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Грозы, град и сильный ветер: во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Ветряные мельницы в поле
Ветряные мельницы. Иллюстративное фото: pexels.com

На 21 июня по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение. Большая часть из них из-за сильного ветра, угрозы пожаров, града и гроз, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза. Ветер западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы также возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте при этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По данным метеорологов, на юге, западе, в центре и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза и град. Ветер при грозе будет достигать 15-20 м/с, а временами и 25 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Акмолинской области также ожидаются гроза с градом, скорость ветра – 15-20 м/с. На северо-востоке региона – до 25 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.

Утром и днем на севере, востоке и юге Костанайской области прогнозируются гроза, град и порывы ветра до 15-20. Днем ветер может усилиться и до 23 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Актюбинской области ожидается гроза. На большей части региона порывы ветра до 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе, севере, а также на востоке Западно-Казахстанской области, согласно прогнозам синоптиков, может начаться гроза. В центре и на юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, 21 июня на севере, юге и западе Абайской области, а также ожидается гроза. Днем на севере, юге и западе – ожидается град и шквальный ветер до 15-20 м/с, днем – до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке и юге региона, как и в соседнем, прогнозируется град, шквал до 15-20 м/с, а порой и до 23-28 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Мангистауской области прогнозируются грозы. Днем на северо-востоке региона ожидается пыльная буря и ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Карагандинской области ожидаются гроза и град. Ветер на севере, востоке, юге области – до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. На юге, а также в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге и востоке Атырауской области возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. На севере и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гроза. Днем на севере и востоке – порывы ветра до 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и западе Павлодарской области ожидаются гроза, а также пыльная буря. Ночью на севере региона, а днем и вовсе на большей части области будет дуть сильный ветер до 15-20 м/с. Днем его порывы могут достигать 23 м/с. На севере, западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

При этом в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквальный ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на большей части Алматинской области ожидается гроза, шквал, в центре области –пыльная буря, в горных районах – град. Ветер при грозе будет достигать 15-20 м/с, а днем временами – до 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе и востоке области – гроза, град и шквал. Ветер – до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что по данным с официального сайта организации, РГП "Казгидромет" – это единственный юридически ответственный орган, имеющий право на официальное информационное обслуживание любых организаций штормовыми предупреждениями о надвигающихся опасных и стихийных явлениях природы на территории Республики Казахстан.

Предметом деятельности предприятия является ведение мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга с использованием государственной наблюдательной сети.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025655-grozy-grad-i-silnyy-veter-vo-vseh-regionah-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

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