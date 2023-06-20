Незаконный оборот 26 тыс. литров ГСМ выявили налоговики в Алматы

АЗС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент госдоходов Алматы выявил незаконный оборот нефтепродуктов в общем объеме 26 295 литров ГСМ во время анализа субъектов рынка подакцизной продукции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе проведения тематической налоговой проверки в двух АЗС, принадлежащих одному налогоплательщику, 15 июня 2023 года должностными лицами Управления государственных доходов по Турксибскому району города Алматы выявлен незаконный оборот нефтепродуктов в общем объеме 26 295 литров ГСМ.

А именно - хранение и реализация нефтепродуктов из неучтенных резервуаров без установки контрольных приборов учета, что является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", - сообщили в ДГД Алматы.

В ведомстве отметили, что за это нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 281 КоАП РК.

В настоящее время по вышеуказанным фактам для принятия процессуального решения проводится работа по передачи в судебные органы города Алматы, заключили в ДГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025535-nezakonnyy-oborot-26-tys-litrov-gsm-vyyavili-nalogoviki-v-almaty/