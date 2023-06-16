"Губы были синие": полицейские вернули к жизни девочку, которую вытащили из воды в Шахтинске

Полицейские. Фото: Polisia.kz

Полицейские Шахтинска спасли жизнь маленькой девочки, которая ушла под воду на одной из зон отдыха. Ей оказали необходимую медпомощь, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Минувшим вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на зоне отдыха в 10 км от Шахтинска утонул ребенок.

На место незамедлительно выдвинулись полицейские - примерно через 6 минут они уже были на месте. На берегу они увидели маленькую девочку, которая на правом боку лежала на пляже.

"Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты, но двигался живот – удивительно, но ребенок еще дышал. Как потом узнал, зовут малышку Аглая, а возраст всего один год и девять месяцев. Мы приготовились к самому худшему варианту. С оперуполномоченным Исламом выскочили из машины и побежали к девочке. Я взял ее на руки и занес в служебный УАЗик. Вместе с нами села мама ребенка, и мы поехали в Шахтинск", - рассказал криминалист Меирхан Шарипов.

По дороге он начал оказывать первую медицинскую помощь - признался, что владел только теоретическими знаниями.

"Все чему учили, сразу всплыло в памяти и, когда возникла экстремальная ситуация, уже действовал на “автомате”. Положил лицом вниз ребенка себе на колени, под грудь подложил ладонь, а Ислам стал делать массаж сверху. Через пять секунд изо рта Аглаи полилась вода. Она стала плакать, но глаза не открывала. Обратил внимание, что девочка чем-то поперхнулась. Из гортани ребенка вытащил комок жевательной резинки", - вспомнил он.

Примерно на полпути к Шахтинску полицейские встретили машину скорой помощи. Она остановилась, обратив внимание на сигналы служебного автомобиля.

Из-за того, что было мало места для разворота, скорой пришлось двигаться задним ходом. Все это время Шамрипов бежал к автомобилю медиков, держа девочку.

Полицейского тревожило, что ребенок почему-то так и не открыл глаза. Вместе с медиками, не отпуская девочку, он доехал до городской больницы Шахтинска. Полицейские сопроводили авто.

Затем Аглаю из Шахтинска доставили в многопрофильную больницу Караганды, где девочку поместили в реанимацию. В настоящее время она окончательно пришла в себя и ее состояние медики оценивают как стабильное.

Выяснилось, ребенок вместе с родителями и старшими детьми находилась на пляже. Накупавшись, ребятишки остались на берегу водоема, а мама с папой расположились в беседке. Никто не обратил внимания, как Аглая пошла на помост - тревогу забили лишь тогда, когда девочка пошла на дно.

Из воды ее вытащил отец, он же первым стал делать искусственное дыхание, но тщетно. Тогда было решено обратиться в полицию и скорую помощь.

На официальном сайте МЧС говорится, что случаи гибели детей связаны с отсутствием должного внимания и контроля со стороны родителей.

Спасатели напомнили о соблюдении мер безопасности на воде.

На водоемах запрещается:

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025156-guby-byli-sinie-politseyskie-vernuli-k-zhizni-devochku-kotoruyu-vytaschili-iz-vody-v-shahtinske/