Отогнали и разбежались: 11-летние подростки сымитировали угон авто в Темиртау

Подростки у машины. Фото: Polisia.kz

Группа подростков сымитировала угон автомобиля, оттолкав его к соседнему дому. В отношении их родителей приняли меры, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ночь с 14 на 15 июня в Восточный отдел полиции УП Темиртау Карагандинской области обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль.

Как оказалось, после работы потерпевший вернулся домой и поставил машину во дворе дома. А через некоторое время, выглянув в окно, обнаружил ее пропажу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как отметили стражи порядка, в данном квартале во дворах установлены видеокамеры - полицейские стали просматривать их записи.

Выяснилось, что к исчезновению автомобиля причастны пятеро подростков в возрасте 11-12 лет.

Камеры зафиксировали, как они проникли в салон машины. По информации полицейских, один из них сел за руль, а остальные стали толкать машину - ее отогнали к соседнему дому. После ребята разбежались.

Полицейские установили участников видео.

Двоих поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, потому что родители отказались от них.

В отношении родителей остальных подростков составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК “Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего” и статье 442 КоАП РК “Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей”.

Согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

А положения статьи 442 говорят, что нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025133-otognali-i-razbezhalis-11-letnie-podrostki-symitirovali-ugon-avto-v-temirtau/