Образовалась опухоль после травмы головы: мальчику из Астаны требуется лечение в Турции

Толеген. Фото: из личного архива

Беда в семью 8-летнего Толегена Макашева из Астаны пришла в марте этого года, когда мальчик получил травму головы, передает корреспондент NUR.KZ.

После этого случая у Толегена начались проблемы со здоровьем. Его экстренно госпитализировали, а сделав через три дня снимок МРТ, узнали, что у мальчика опухоль головного мозга.

"Сына перевели​ в нейрохирургию, врач говорил, что у него самое тяжелое состояние, но экстренно операцию не проводили, состояние ухудшалось. Мы приняли решение отправить снимки МРТ в Турцию профессору и получили ответ, что опухоль очень агрессивная и у нас мало времени.

Хотя врачи в Астане уверяли нас, что опухоль так быстро расти не может и поставили на очередь по квоте. Я решила забрать своего ребенка в Стамбул", - говорит мама мальчика, Асемгуль Токен.

7 апреля семья прилетела в Турцию и там обнаружилось, что опухоль увеличилась в полтора раза. Через три дня ему сделали операцию по удалению опухоли и назначили химио- и лучевую терапию. Кроме того, говорит мама, Толегену сделали операцию по удалению камней в почках.

Клиника выставила счет на общую сумму 20 421 000 тенге. Эта сумма непосильна для матери, воспитывающей двоих детей в одиночку. Сама Асемгуль сейчас тоже находится в Турции.

"Каждая помощь для нас - шаг вперед Врачи говорят, что у нас очень мало времени, так как после операции осталась часть опухоли, и пока она не зажила и не начала расти, нам нужно дорогостоящее дальнейшее лечение", - говорит Асемгуль.

Реквизиты:

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Карта привязана к номеру: +7 700 238 89 32 Әсемгүл Токен, мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024910-obrazovalas-opuhol-posle-travmy-golovy-malchiku-iz-astany-trebuetsya-lechenie-v-turtsii/