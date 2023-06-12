Четырех человек оштрафовали более чем на миллион тенге за розжиг костров близ Алматы

Полицейский тушит костер. Фото: МЧС РК

Сотрудники ДЧС Алматы проводят мониторинг по предупреждению природных пожаров. О выявленных нарушениях рассказали представители ведомства на официальном сайте МЧС РК.

Подчеркивается, что на основании штормового предупреждения "Казгидромета" в горах Алматы был объявлен высокий класс пожарной опасности.

"Весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров", – говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, с начала пожароопасного периода было проведено более 45 рейдов. Пресечено 4 нарушения правил пожарной безопасности на территории Иле-Алатауского национального парка. За это к административной ответственности привлекли четырех человек по статье 367 КоАП РК.

Общая сумма штрафов составила 1 380 000 тенге.

Также природоохранной полицией было составлено 5 протоколов по статье 505 КоАП РК в виде предупреждения.

Отмечается, что территория Иле-Алатауского национального парка составляет 20 тыс. 805 гектаров.

Добавим, согласно третьей части статьи 367 КоАП РК, нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях влекут штраф:

на физических лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 250 МРП (862,5 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400 МРП (1,3 млн тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи 500 МРП (1,7 млн тенге).

"Предупреждаем, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару. Призываем жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор", – сообщили в ДЧС Алматы.

Что делать при пожаре на открытой местности?

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению в случае пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный – уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем – войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве – пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024330-chetyreh-chelovek-oshtrafovali-bolee-chem-na-million-tenge-za-rozzhig-kostrov-bliz-almaty/