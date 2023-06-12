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Эзотерика
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Не подавал признаков жизни: мужчину на лодке спасли в Костанайской области

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Спасатели возле резиновой лодки
Спасатели. Фото: МЧС РК

Вчера, 11 июня, спасатели Костанайской области пришли на помощь рыбаку, который дрейфовал на лодке и не подавал признаков жизни. Мужчину удалось спасти, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По данным ведомства, 11 июня в 10:28 часов спасатели города Житикары получили сигнал с просьбой о помощи.

Как сообщили очевидцы, на реке Шортанды вверх по течению от левого берега вблизи верхней плотины в камышах дрейфовала лодка. В ней находился человек, не подающий признаков жизни.

Так, в 100 метрах от берега в камышах спасатели обнаружили двухместную резиновую лодку. Они вплавь обогнули густую растительность и подплыли к стоящей лодке с другой стороны берега. Один из них взобрался на лодку, а другой, оставаясь в воде, придерживал ее на плаву.

Отмечается, что мужчину привели в чувство.

"Во время рыбалки ему стало плохо, и он не смог самостоятельно добраться до берега. На него не был надет спасательный жилет, а в лодке отсутствовала емкость для откачивания воды (ведерко или черпак)", – говорится в сообщении.

Тем не менее в 11:00 гражданина 1991 года рождения уже транспортировали на берег. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи.

Отметим, что согласно казахстанским правилам поведения на водоемах не допускается:

  • купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено";
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • загрязнять и засорять водоемы, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;
  • заходить на маломерных судах (в том числе гребных) и маневрировать на пляжах и участках акваторий используемых для подводного плавания (за исключением судов, обеспечивающих безопасность людей);
  • не допускается самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водоемах;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
  • взбираться на знаки безопасности на водоемах, буйки;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024310-ne-podaval-priznakov-zhizni-muzhchinu-na-lodke-spasli-v-kostanayskoy-oblasti/

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