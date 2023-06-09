МВД отреагировало на угрозы, поступавшие казахстанским СМИ в Telegram

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Некоторым казахстанским изданиям через Telegram, а также на адреса госорганов поступали рассылки с угрозами террористического характера. Ситуацию прояснило МВД в своем новостном Telegram-канале.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили несколько телефонов, а также их владельцев и пользователей.

При проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась.

Предполагается, что все они стали жертвой "сватинга" (фальшивых сообщений о серьезных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram", – говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сейчас правоохранители, как пишет МВД, принимают все меры, чтобы установить правонарушителей и наказать их за заведомо ложные сообщения.

"Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. Призываем пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям", – добавили в МВД.

Какие конкретно СМИ получали эти угрозы, МВД не уточняет, равно как и содержание рассылок.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024177-mvd-prokommentirovalo-ugrozy-postupavshie-kazahstanskim-smi-cherez-telegram/