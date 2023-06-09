Нужно обследование: мальчик из Актобе третий год борется с раком крови

Санжар. Фото: из личного архива

4-летний Санжар Сагангалиев из Актобе с 2021 года борется с раком крови. Буквально за три дня он превратился из веселого и здорового мальчика в болеющего ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар гостил у бабушки в Уральске, когда у него начала подниматься температура. Поначалу мальчика лечили от простуды, но температура не спадала. Бабушка обратила внимание на излишнюю бледность малыша, а при сдаче крови на анализы, по словам мамы, кровь тоже была слишком светлой. Показатель гемоглобина при этом был критическим низким.

Будучи стоматологом, мама мальчика, Саида Казекешева, понимала, что с такими анализами можно ожидать чего угодно. Врачи сообщили ей, что у ребенка в любой момент может начаться кровотечение и он может впасть в кому. Санжару сделали переливание крови, что позволило повысить уровень гемоглобина - ребенку стало лучше.

Однако анализы показали наличие бластных клеток и мальчику выставили диагноз - лимфобластный лейкоз. А после результата биопсии к диагнозу добавилось слово "острый". Семья решила, что лечение лучше проходить за границей, в Турции.

Там мальчик прошел лечение в течение 9 месяцев, в декабре 2021 года семья вернулась в Казахстан, но Санжару, несмотря на ремиссию, еще была показана химиотерапия.

"По сей день мы продолжаем прием таблеток. Каждую неделю мы сдавали анализы и отправляли их врачам в Турции. В июне 2022 года состояние Санжара немного ухудшилось.

Он часто подхватывал вирусы, температурил, показания крови очень часто падали и долго не восстанавливались, даже когда мы прекращали прием лекарств. В этот момент врачи насторожились и сказали, что нам необходимо сдать генетический анализ на наличие каких-либо нарушений", - говорит мама.

В июле 2022 года семья снова отправилась в Турцию. По итогам анализов у мальчика выявили несколько хромосомных мутаций и дефицит витаминов. Несмотря на то, что врачи назвали эти изменения не столь опасными, лечение продолжалось.

15 мая этого года Санжару и его маме снова нужно было посетить турецких врачей, чтобы провести контрольное обследование. От его результатов зависит, будет мальчик дальше принимать лекарства или нет.

"К сожалению, на этот раз нам не удалось накопить достаточное количество денег для покрытия всех расходов. Из-за болезни сына я не выходила на работу, в нашей семье зарабатывает только муж, он работает на заводе.

Но, тем не менее, мы смогли оплатить покупку билетов, дальнейшее проживание и собрать большую часть необходимой суммы за обследование", - говорит Саида.

Она отмечает, что не хватает только 2000 долларов - 891 646 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023900-nuzhno-obsledovanie-malchik-iz-aktobe-tretiy-god-boretsya-s-rakom-krovi/