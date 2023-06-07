Жителей большинства регионов Казахстана предупредили о сильной жаре и опасности пожаров

Солнце. Иллюстративное фото: Patrick T. Fallon/Getty Images

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части страны из-за сильной жары и опасности пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Кагзидромет".

8 июня ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области возможна пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане завтра днем прогнозируется гроза, пыльная буря и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг на севере и востоке Костанайской области - гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В южной половине области тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе Жаланашколя 17-22 м/с. А в Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

Предстоящей ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Акмолинской области прогнозируется гроза, град, шквал. Днем на юге, востоке области - пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, западе, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

Чрезвычайная пожарная опасность остается Актюбинской и Мангистауской областях.

Завтра днем в Кызылординской области сохраняется сильная жара 41 градус и чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня днем на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 35-38 градусов. А в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на севере и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на западе области прогнозируется сильная жара 41 градус. Жителей региона предупредили о том, что все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность ожидается завтра в восточной половине Западно-Казахстанской области.

Сильную жару прогнозирует в Усть-Каменогорске в ВКО.

В Атырауской области на севере, востоке, юге завтра сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июня днем на западе, севере Карагандинской области возможна гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность .

На официальном сайте МЧС РК говорится, что в сильную жару не следует выходить на улицу без особой надобности. Чтобы избежать последствий жары, рекомендуется:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023835-zhiteley-bolshinstva-regionov-kazahstana-predupredili-o-silnoy-zhare-i-opasnosti-pozharov/