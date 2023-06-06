СпецЦОНы приостановили работу по всему Казахстану из-за сбоя
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Вчера произошел технический сбой, из-за которого спецЦОНы по всей стране временно перестали работать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".
"Уважаемые клиенты! Доводим до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем на стороне Комитета административной полиции МВД РК, приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалистами ведутся работы по устранению.
Приносим извинения за временные неудобства", – сообщили представители госкорпорации.
Отмечается, что сбой произошел вчера во второй половине дня. На данный момент спецЦОНы все еще не работают.
"Устранением занимаются соответствующие органы", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".
Как отмечается на официальном сайте "Электронного правительства", для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев были открыты Специализированные центры обслуживания населения.
Особенности таких центров заключаются в предоставлении услуг по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.
В данных центрах оказываются следующие услуги:
- регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации, а также выдача государственных номерных знаков;
- прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения, и вождения автотранспорта;
- изготовление и выдача водительских удостоверений.
При этом добавим, что Комитет административной полиции МВД РК, как сообщается на официальном сайте ведомства, осуществляет руководство в сферах:
- охраны общественного порядка;
- обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения;
- предупреждения, выявления и пресечения уголовных и административных правонарушений;
- раскрытия преступлений;
- профилактики правонарушений, в том числе выявление и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних;
- реализация в пределах своей компетенции государственной политики в сфере борьбы с противоправными посягательствами в отношении женщин;
- осуществление административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023537-spetstsony-priostanovili-raboty-po-vsemu-kazahstanu-iz-za-sboya/