СпецЦОНы приостановили работу по всему Казахстану из-за сбоя

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера произошел технический сбой, из-за которого спецЦОНы по всей стране временно перестали работать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"Уважаемые клиенты! Доводим до вашего сведения, что в связи с техническим сбоем на стороне Комитета административной полиции МВД РК, приостановлено оказание государственных услуг во всех спецЦОНах страны. Специалистами ведутся работы по устранению.

Приносим извинения за временные неудобства", – сообщили представители госкорпорации.

Отмечается, что сбой произошел вчера во второй половине дня. На данный момент спецЦОНы все еще не работают.

"Устранением занимаются соответствующие органы", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Как отмечается на официальном сайте "Электронного правительства", для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев были открыты Специализированные центры обслуживания населения.

Особенности таких центров заключаются в предоставлении услуг по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

В данных центрах оказываются следующие услуги:

регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации, а также выдача государственных номерных знаков;

прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения, и вождения автотранспорта;

изготовление и выдача водительских удостоверений.

При этом добавим, что Комитет административной полиции МВД РК, как сообщается на официальном сайте ведомства, осуществляет руководство в сферах:

охраны общественного порядка;

обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения;

предупреждения, выявления и пресечения уголовных и административных правонарушений;

раскрытия преступлений;

профилактики правонарушений, в том числе выявление и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних;

реализация в пределах своей компетенции государственной политики в сфере борьбы с противоправными посягательствами в отношении женщин;

осуществление административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023537-spetstsony-priostanovili-raboty-po-vsemu-kazahstanu-iz-za-sboya/