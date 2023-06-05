Могут ли вырасти цены на авиабилеты, рассказал президент аэропорта Алматы

Альп Эр Тунга Эрсой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, могут ли вырасти цены на авиабилеты. По его словам, необходимо повышение тарифов за услуги аэропорта, передает корреспондент NUR.KZ.

"Многие годы авиалинии создавали гражданскую авиацию в Казахстане и писали свои правила. Но многие тарифы, которые предоставляют аэропорты Казахстана, образовались почти 13 лет назад. За это время тарифы устарели, цены изменились с курсом доллара.

Тарифы за услуги аэропорта Алматы в 3-4 раза ниже, чем в европейских странах. В то время как от нас все требуют соблюдения европейских стандартов безопасности, состояния ВВП и обслуживания в целом, сами тарифы не могут оставаться такими же, как 13 лет назад", - рассказал президент воздушной гавани.

По его словам, нельзя моментально поднимать цены, но постепенно планируется повышать тарифы.

"Например аэропортовские сборы сейчас составляют 8 долларов, а если сравнивать с Грузией, то там - 24 доллара, в Стамбуле - 25 долларов, в Европе - также 25 евро", - говорит Альп Эр Тунга Эрсой.

В этот тариф, рассказывает он, входит обслуживание пассажира в аэропорту. На данный момент, уверяет Эрсой, аэропорт теряет не так много средств благодаря пассажиропотоку, но большую часть доходов воздушная гавань получает от продажи топлива.

С июля прошлого года аэропорт не может закупать топливо у завода, сообщил Эрсой.

"Нам нужно покупать у импортных источников, что на 20-30% дороже. Когда есть посредники, то они всегда налагают свою маржу.

Казахстан является удобным транзитным хабом, но из-за покупки импортного топлива мы теряем свою способность как транзитный хаб. Законодательство для этого должно быть изменено", - говорит Эрсой.

Также он отметил, что изменение тарифов отразится на пассажирах и стоимости билетов, но чтобы рост был не столь болезненным, аэропорт намерен повышать тарифы постепенно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023396-mogut-li-vyrasti-tseny-na-aviabilety-rasskazal-prezident-aeroporta-almaty/