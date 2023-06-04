Выпускников, высунувшихся из авто на ходу, наказали в Абайской области (видео)

Выпускники Абайской области. Кадр из видео: t.me/dp_abai

Выпускники в Абайской области высунулись по пояс из люков во время движения автомобиля, засняли это и выложили в интернет. Ролик заметили полицейские, сообщается в Telegram-канале полиции области.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором запечатлены выпускники, разъезжавшие по подвесному мосту с явными признаками нарушения ПДД", – говорится в сообщении.

В областном департаменте полиции сообщили, что в отношении 19-летнего водителя транспортного средства Toyota составлены 2 административных протокола – по части 1 статьи 593 и части 2 статьи 612 КоАП РК.

Кроме того, в отношении 20-летнего и 19-летних пассажиров авто составили административные протоколы по части 1 статьи 615 КоАП РК.

Согласно части 1 статьи 593 КоАП, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

В соответствии с частью 2 статьи 612 КоАП, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влекут штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 615 КоАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (почти 7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023299-vypusknikov-vysunuvshihsya-iz-avto-na-hodu-nakazali-v-abayskoy-oblasti-video/