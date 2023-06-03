Семью не пустили в самолет: административное дело возбудили в отношении авиакомпании SCAT

Борт самолета. Иллюстративное фото: piqsels.com

Комитетом гражданской авиации МИИР РК возбуждено административное производство в отношении авиакомпании SCAT, сообщается в официальном Telegram-канале КГА.

В ведомстве пояснили, что компанию намерены привлечь к ответственности за нарушение статьи 571 "Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов" КоАП РК по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай - Анталья от 27 мая текущего года.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что ребенка с диагнозом аутизм, а также всю его семью не допустили к посадке на борт. Претензия была опубликована в профиле общественного объединения "Мой ребенок" в Instagram.

В публикации указывалось, что ребенок был уставший, и сотрудница авиакомпании SCAT посчитала что он будет мешать другим пассажирам. В итоге, как отметил автор, семья не полетела в Турцию.

Представители авиакомпании SCAT прокомментировали случившееся и принесли свои извинения.

"Нам очень жаль, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Авиакомпанией принесены извинения и предложен вариант отдыха в другие удобные даты. В отношении сотрудника приняты строгие меры", - сообщили в компании.

В КГА подчеркнули, что по информации авиакомпании, пассажиру возмещен понесенный материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелет в соответствии с предложенной туристической путевкой.

Также подтвердили, что в отношении сотрудников авиакомпании SCAT, допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера.

"Однако, ввиду допустившего правонарушения, авиакомпания SCAT будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно статье 571 КоАП РК, нарушение правил международных перевозок пассажиров, багажа и грузов, за исключением перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023240-semyu-ne-pustili-v-samolet-administrativnoe-delo-vozbudili-v-otnoshenii-aviakompanii-scat/