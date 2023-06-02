"Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить больше": аким Мангистау о ценах на газ

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев заявил, что владельцы элитных иномарок должны платить за автогаз больше, чем те, кто ездит на более дешевых авто, передает сайт телеканала КТК.

В качестве примера Нурлан Ногаев привел тех, кто обладает Rolls-Royce и Mercedes, но при этом использует в качестве топлива сжиженный газ.

Как поясняет телеканал, дело в том, что именно этот вид горючего государство субсидирует за счет бюджетных денег, делая его более доступным для автовладельцев с низкими доходами.

Но, по информации акима региона, в котором 80% машин заправляются сжиженным газом, обладатели элитных авто тоже не брезгуют социальным горючим в погоне за экономией.

"Почему они должны платить по таким же ценам, которые платят владельцы «Жигулей» или других авто. По крайней мере, Rolls-Royce и Mercedes должны платить по счетам. Потому что, если имеешь возможность купить за десятки, а порой за сотни тысяч долларов такие авто, почему ты должен пользоваться субсидиями государства?" - заявил Нурлан Ногаев.

Источник: КТК

Напомним, о введении дифференцированных тарифов на товарный газ по примеру зарубежных стран ранее высказывался и Касым-Жомарт Токаев. По его словам, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.

Позже в Миннацэкономики рассказали о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения. Глава ведомства Куантыров заявлял, что это позволит повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.

Между тем сегодня в Минэнерго сообщили о повышении цен на газ для населения с 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023222-vladeltsy-rolls-royce-i-mercedes-dolzhny-platit-bolshe-akim-mangistau-o-tsenah-na-gaz/