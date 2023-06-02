"ГАЗель" с топчаном внутри остановили на юге Казахстана (видео)

Топчан в авто. Фото: polisia.kz

Полицейские Жамбылской области составили административные протоколы в отношении водителя, установившего в салоне своего авто топчан, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД рассказали о том, как сотрудники батальона патрульной полиции ДП остановили "ГАЗель".

"При проверке выявлен необычный факт: салон автотранспорта был переоборудован в топчан. Кроме того, в нем находились 12 пассажиров, в том числе 5 детей", – говорится в публикации.

Сообщается, что в отношении водителя составили административные протоколы по части 5 и части 7 статьи 590 КоАП.

Также выяснилось, что у гражданина имеется несколько неоплаченных штрафов в Казахстане. Машину водворили на штрафстоянку.

"Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки. О чем они только думали, выезжая в такой дальний путь на незаконно переоборудованном авто? Главное, что данный факт выявлен и мы предотвратили негативный исход безответственного поступка. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку", – сообщил и. о. командира БПП ДП Жамбылской области Даулетбек Джангабылов.

Согласно части 5 статьи 590 КоАП, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, влечет штраф в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге).

Согласно части 7 данной статьи, управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023121-gazel-s-topchanom-vnutri-ostanovili-na-yuge-kazahstana-video/