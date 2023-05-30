Деревья незаконно вырубили на территории школы в Алматы

Дерево. Иллюстративное фото: Roy Morsch / Getty Images

Несколько деревьев незаконно вырубили на территории одной из школ в Алматы. Размер ущерба составил сотни тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как рассказали в акимате, сотрудники управления экологии и окружающей среды Алматы при обследовании территории школы №189, расположенной по улице Казыбек Тауасарулы, 27, подтвердили факт повреждения зеленых насаждений.

"В управление заявление на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений не поступало, соответственно, разрешение на вырубку зеленых насаждений по данному адресу не выдавалось. При повторном обследовании совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлена незаконная вырубка 4 деревьев лиственных пород", – говорится в сообщении.

В связи с этим управление направило письмо в Управление полиции Бостандыкского района и природоохранную полицию города о принятии мер реагирования в соответствии с законодательством РК.

Размер ущерба оценили в 110 МРП (379,5 тыс. тенге), при этом объем обязательной компенсационной посадки – 200 деревьев на землях общего пользования.

По информации на сайте Коммунальное ГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", для получения разрешения на вырубку деревьев необходимо направить документы в электронной форме через портал "Электронного правительства" (e-license — охрана окружающей среды — выдача разрешения на вырубку деревьев — заказать услугу онлайн).

Вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа – Управления зеленой экономики Алматы. Кроме того, необходимо предоставить гарантийное письмо от физических и юридических лиц о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022676-derevya-nezakonno-vyrubili-na-territorii-shkoly-v-almaty/