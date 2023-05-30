Девочка застряла в стиральной машине в Павлодарской области: ее вызволяли спасатели

Девочка в стиральной машинке. Фото: ДЧС Павлодарской области

Спасатели вытащили 5-летнюю девочку из стиральной машины в селе Теренколь в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение в пожарную часть в селе Теренколь Павлодарской области поступило сегодня после 11 утра. На место выехали трое сотрудников, вооружившись специнструментами, чтобы вытащить ребенка из стиральной машины.

"Машинка полуавтомат. Ребенок хотел достать игрушку из барабана, залезла туда и села, ножки в коленках застряли, не смогла выбраться", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Девочка в стиральной машинке. Фото: ДЧС Павлодарской области

По информации спасателей, 5-летняя девочка в итоге не пострадала, чего не скажешь о стиральной машине, которую пришлось вскрыть.

Специалисты также провели профилактическую беседу с родителями. Отмечается, что на момент происшествия дома была мама.

Спасатели. Фото: ДЧС Павлодарской области

Как обезопасить ребенка дома?

Добавим, что для безопасности ребенка дома родителям важно соблюдать ряд мер предосторожности. О том, что нужно делать, рассказали специалисты на сайте Krisha.kz.

Основные угрозы в доме:

оконные проемы и балконы (риск падения с высоты);

электроприборы (возможен удар током);

средства бытовой химии, чистящие и мыломоющие средства, лекарства (отравление);

мебель и бытовая техника (угроза травм от падения тяжелого предмета).

Специалисты советуют купить приспособления для безопасности. Отмечается, что острые углы мебели, разложенные по комнате провода, отсутствие защитных конструкций на окнах гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Во избежание печальных последствий стоит приглядеться к следующему:

Замки для мебели и техники — ограничивают доступ ребенка к опасным предметам.

Мягкие накладки на углы — исключают риск травм.

Дверные ограничители и фиксаторы — защищают детские пальчики.

Оконные ограничители — исключают угрозу выпадения из окна.

Кейсы для сетевых фильтров и заглушки для розеток — ограничивают доступ к электричеству.

Замки для унитаза — в случае, если ваш ребенок неравнодушен к этому предмету.

Также родителям советуют обратить внимание на всевозможные ящики, стеллажи и полки. Опасные предметы лучше поднять на высоту более 1,5 метра.

Список вещей, которые необходимо держать подальше от малышей, огромен. Вот основные группы:

средства бытовой химии, мыломоющие и чистящие средства;

колюще-режущие предметы, в т. ч. инструменты и кухонная утварь;

крупы и иные продукты питания, которыми ребёнок может подавиться;

полиэтиленовые пакеты и упаковочный материал;

мелкие предметы (монеты, пуговицы и пр.);

лекарственные средства;

домашние электроприборы (утюги и пр.), батарейки;

веревки, шпагаты, жгуты, длинные шарфы;

магниты (в т. ч. сувенирные);

стеклянные и металлические предметы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022640-devochka-zastryala-v-stiralnoy-mashine-v-pavlodarskoy-oblasti-ee-vyzvolyali-spasateli/