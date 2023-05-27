700 тонн мусора на пустыре: бизнесмена оштрафовали за свалку в Астане

Несанкционированная свалка в Астане. Фото: акимат Астаны

Столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в одном из районов города. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Сотрудники акимата района Нура во время объезда территории заметили полный мусора КамАЗ.

"Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов. Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию.

Организация, которой принадлежала машина, была выявлена и привлечена к ответственности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель, чья компания незаконно выгружала мусор, лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов. Они вывезли 700 тонн мусора со стихийной свалки на специальный полигон.

Также сообщается, что бизнесмену был выписан административный штраф.

"В районе Нура определены 8 основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы.

Именно этого островка мусора тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району", – рассказал заместитель акима района Нура Руслан Оралов.

В акимате добавили, что сейчас в Астане действуют 2 санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки.

При этом подчеркивается, что складирование мусора на других участках наказывается законом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022302-700-tonn-musora-na-pustyre-biznesmena-oshtrafovali-za-svalku-v-astane/