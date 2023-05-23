Два самолета FlyArystan столкнулись с птицами. Рейсы в Костанай и Шымкент задержали

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Два самолета казахстанского авиаперевозчика FlyArystan столкнулись с птицами. По этой причине произошла задержка двух рейсов, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"Воздушные суда, выполняющие рейсы 23.05.2023 КС7362 Туркестан - Астана и КС7342 Костанай - Астана, столкнулись с птицами во время выполнения предыдущих рейсов. В связи с чем, данные рейсы будут вылетать с задержкой", - говорится в сообщении компании.

По данной причине будут задержаны рейсы:

КС7341 Астана - Костанай;

КС7542 Костанай - Шымкент.

Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании, добавили в компании.

Напомним, на днях в самолет FlyArystan попала молния. По это причине вылет из Туркестана в Стамбул задержали. В компании уточнили, что после инцидента, согласно требованиям, необходимо было выполнить соответствующую инспекцию.

Какая поддержка оказывается пассажирам:

При задержке более двух часов - прохладительные напитки, а также пассажиры могут запросить два телефонных звонка, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте. При задержке более четырех часов - горячее питание. При задержке вылета более 5 часов можно осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

Об этом указывается на официальном сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021743-dva-samoleta-flyarystan-stolknulis-s-ptitsami-reysy-v-kostanay-i-shymkent-zaderzhali/