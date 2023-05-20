Регистрировать велосипеды предложили в полиции Астаны

Велосипед. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала года в Астане было украдено более 100 велосипедов – ущерб составил миллионы тенге. Чтобы решить эту проблему, в полиции разработали специальный сервис, передает телеканал Astana TV.

По информации телеканала, кражи велосипедов в городе выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. А с начала 2023 года в столице украли их более 100. Сумма ущерба, как сообщается, равна трем миллионам тенге.

Чтобы решить проблему, в полиции придумали специальный сервис.

"Разработана единая электронная база, позволяющая регистрировать факт принадлежности велосипеда конкретному лицу путем внесения в нее сведений о собственнике велосипеда, адресе его проживания и номера мобильного телефона. А также серийный номер и внешние отличительные характеристики велосипеда", – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Астаны Арман Айтмагамбетов.

По информации телеканала, проект пока функционирует в пилотном режиме. Но внести свои данные можно уже в двух приложениях – SMART Astana и E-KNOT.

"В случае, если у человека украли велосипед, он не успел зарегистрироваться, допустим, вор зарегистрировал этот велосипед, и попадает ориентировка на то, что украли велосипед зеленого цвета и так далее. Полиция может проверить, какие зеленые велосипеды были зарегистрированы с даты пропажи, и, как правило, имеются контакты тех, кто их зарегистрировал", – объяснил замдиректора ТОО "Центр устойчивого развития столицы" Виталий Пустовойтенко.

Ранее на информационном медиапортале МВД Polisia.kz напомнили, как уберечь велосипед от кражи. Меры следующие:

Объясните ребенку меры безопасности: не оставлять без присмотра велосипед, не давать прокатиться незнакомым людям.

Даже если имеется специальное запирающее устройство, не оставляйте велосипед в подъезде, забирайте домой.

Если отошли ненадолго, обязательно пристегните велосипед специальным запирающим устройством (с металлическим стержнем).

Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Храните документы, полученные вами в магазине при покупке.

Обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы).

Также желательно сделать фотографию велосипеда.

Как только обнаружили пропажу, сразу же звоните в полицию по телефону “102”.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021375-registrirovat-velosipedy-v-edinoy-baze-predlozhili-v-politsii-astany/