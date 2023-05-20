Регистрировать велосипеды предложили в полиции Астаны
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С начала года в Астане было украдено более 100 велосипедов – ущерб составил миллионы тенге. Чтобы решить эту проблему, в полиции разработали специальный сервис, передает телеканал Astana TV.
По информации телеканала, кражи велосипедов в городе выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. А с начала 2023 года в столице украли их более 100. Сумма ущерба, как сообщается, равна трем миллионам тенге.
Чтобы решить проблему, в полиции придумали специальный сервис.
"Разработана единая электронная база, позволяющая регистрировать факт принадлежности велосипеда конкретному лицу путем внесения в нее сведений о собственнике велосипеда, адресе его проживания и номера мобильного телефона. А также серийный номер и внешние отличительные характеристики велосипеда", – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП Астаны Арман Айтмагамбетов.
По информации телеканала, проект пока функционирует в пилотном режиме. Но внести свои данные можно уже в двух приложениях – SMART Astana и E-KNOT.
"В случае, если у человека украли велосипед, он не успел зарегистрироваться, допустим, вор зарегистрировал этот велосипед, и попадает ориентировка на то, что украли велосипед зеленого цвета и так далее. Полиция может проверить, какие зеленые велосипеды были зарегистрированы с даты пропажи, и, как правило, имеются контакты тех, кто их зарегистрировал", – объяснил замдиректора ТОО "Центр устойчивого развития столицы" Виталий Пустовойтенко.
Ранее на информационном медиапортале МВД Polisia.kz напомнили, как уберечь велосипед от кражи. Меры следующие:
- Объясните ребенку меры безопасности: не оставлять без присмотра велосипед, не давать прокатиться незнакомым людям.
- Даже если имеется специальное запирающее устройство, не оставляйте велосипед в подъезде, забирайте домой.
- Если отошли ненадолго, обязательно пристегните велосипед специальным запирающим устройством (с металлическим стержнем).
- Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.
- Храните документы, полученные вами в магазине при покупке.
- Обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы).
- Также желательно сделать фотографию велосипеда.
- Как только обнаружили пропажу, сразу же звоните в полицию по телефону “102”.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021375-registrirovat-velosipedy-v-edinoy-baze-predlozhili-v-politsii-astany/