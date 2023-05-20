Пьяная девушка в полицейской форме разгуливала по Актобе

Задержанная в Актобе. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Молодую девушку задержали на улицах Актобе. Девушка находилась в нетрезвом состоянии и была одета в полицейскую форму, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

Как поведали в МВД, 19 мая на пульт "102" поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Есет батыра" в Актобе в состоянии алкогольного опьянения ходит девушка в форме сотрудника полиции.

Прибывшие на место полицейские задержали 29-летнюю жительницу. Выяснилось, что она не имеет никакого отношения к полиции.

Девушку доставили в участковый пункт полиции. В ее отношении составили протокол по статьям 440, 434, 675 административного кодекса.

При этом выясняется, откуда она взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.

Задержанная в Актобе. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 434 КоАП, мелкое хулиганство – нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физлицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Согласно статье 675 КоАП, незаконное ношение одежды со знаками различия или символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге) с конфискацией данной одежды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021367-pyanaya-devushka-v-politseyskoy-forme-razgulivala-po-aktobe/