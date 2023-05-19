В самолет FlyArystan попала молния: вылет из Туркестана в Стамбул задержали

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпания FlyArystan в своем официальном Telegram-канале сообщила о задержании рейса Туркестан-Стамбул из-за попадания молнии в воздушное судно.

"Рейс КС7425 Туркестан - Стамбул 19.05.2023 13:05 задерживается в связи с погодными условиями, а именно попаданием молнии в воздушное судно (ВС) в предыдущем рейсе", - говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что, согласно требованиям, необходимо выполнить инспекцию после попадания молнии.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", - добавил авиаперевозчик.

По информации FlyArystan, вылет судна запланирован сегодня, 19 мая, в 17:00 по местному времени.

На официальном сайте компании сообщается, что при изменении статуса рейса по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика (не по вине авиакомпании), пассажирам предлагаются следующие услуги:

При изменении статуса рейса более чем на 2 часа — обеспечение прохладительными напитками При изменении статуса рейса более чем на 4 часа - горячее питание. При изменении статуса рейса более чем на 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021289-v-samolet-flyarystan-popala-molniya-vylet-iz-turkestana-v-stambul-zaderzhali/