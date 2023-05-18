Колесо от машины отлетело в девушку в Астане: инцидент прокомментировали в полиции (видео)

Момент происшествия. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

В Астане колесо от легкового авто отлетело в девушку, сидящую на остановке. Видео происшествия распространилось в соцсетях. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства, передает NUR.KZ.

Видео инцидента было опубликовано в Instagram-паблике astanovka98.

На кадрах запечатлена автобусная остановка, на которой видно двух человек. Внезапно в девушку, сидящую на скамейке, прилетает колесо, и она падает на землю.

"По словам очевидцев, оно либо от газели, либо от камаза. Девушку, смотревшую в телефон, снесло от удара. Кажется, парня, сидевшего рядом, тоже задело судя по кадрам", – написали авторы поста.

Тем не менее, как сообщили в Департаменте полиции Астаны, вылетевшее колесо было от легкового авто.

"В ходе проверки установлено, что инцидент имел место 27 апреля текущего года на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Бурабай. После оказания медицинской помощи 18-летняя пострадавшая была отпущена домой", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что по данному факту в полицию обращений не поступало. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Место происшествия на карте Астаны. Скриншот: Google Maps

Отметим, что в 2021 году в Алматы у пассажирского автобуса в Алматы прямо на ходу отвалилось колесо. Одной из жительниц города удалось заснять этот момент.

В акимате Алматы прокомментировали инцидент.

"Водитель вовремя среагировал – увидел в зеркале выкатывающееся колесо из-под арки и вовремя остановился, внутренний баллон спустил, колесо осталось в арке, автобус плавно остановился. На данный момент уже все исправлено, автобус возвращается в парк", – говорилось в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021149-koleso-ot-mashiny-otletelo-v-devushku-v-astane-intsident-prokommentirovali-v-politsii-video/