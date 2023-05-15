Малыша в коляске бросили посреди дороги в Алматинской области

Коляска с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилась информация о найденном в Алматинской области малыше в коляске. Родителей рядом не было. Полиция установила мать ребенка и привлекла к ответственности.

В описании к ролику, опубликованному в Instagram-аккаунте новостного агентства KYN.KZ, говорится, что супруги нашли ребенка в коляске посреди дороги. Рядом никого из родителей не оказалось.

В посте утверждается, что супруги искали родителей малыша более часа, но так и никого не нашли.

В департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мать ребенка установили.

"15 мая в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что около 10:08 на 5 км автодороги БАКАД был найден малолетний ребенок. Данная информация была зарегистрирована в полиции Карасайского района.

В ходе проверки данного факта на место незамедлительно был направлен наряд полиции, вскоре мать ребенка была установлена", – говорится в сообщении полиции.

По данному факту полиция в отношении матери составила административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК.

Вдобавок, как сообщается, с родителями малыша проведена профилактическая беседа разъяснительного характера, их ознакомили со статьями УК и КоАП РК.

Отметим, согласно части 1 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020665-malysha-v-kolyaske-brosili-posredi-dorogi-v-almatinskoy-oblasti-video/