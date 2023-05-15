Задолжавшего 30 млн тенге казахстанца объявили в розыск

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Восточно-Казахстанской области нашли мужчину, который задолжал крестьянскому хозяйству около 30 миллионов тенге. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В ОП Уланского района поступило постановление частного судебного исполнителя из Астаны об объявлении в розыск 52-летнего мужчины, который задолжал крестьянскому хозяйству около 30 млн тенге.

Полицейские в течение суток нашли неплательщика. Сведения о нем переданы в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности.

Отметим, что Министерством юстиции Казахстана ведется Единый реестр должников. Он создан для осуществления задач по принудительному исполнению исполнительных документов. Ведение реестра осуществляется в соответствии со статьей 36 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". На сайте при вводе ИИН и ф.и.о. можно посмотреть информацию о человеке.

Согласно ст.36 вышеуказанного закона сведения о должниках размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Единый реестр должников формируется и ведется посредством автоматизированной информационной системы по исполнительному производству.

Сведения для включения в Единый реестр должников, за исключением сведений по должникам, не имеющим задолженности по исполнительному производству о периодическом взыскании более трех месяцев, а также по исполнительным документам о принятии и отмене мер обеспечения иска, направляются судебными исполнителями в течение трех рабочих дней после возбуждения исполнительного производства.

Исключение должника из Единого реестра должников производится после прекращения исполнительного производства и при отсутствии задолженности по исполнительным производствам о периодических взысканиях, а также после окончания исполнительного производства при исполнении им требований исполнительного документа.

При получении сведений об исполнении требований исполнительного документа по оконченным исполнительным производствам судебный исполнитель в течение трех рабочих дней направляет в уполномоченный орган соответствующую информацию для исключения должника из Единого реестра должников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020558-zadolzhavshego-30-mln-tenge-kazahstantsa-obyavili-v-rozysk/