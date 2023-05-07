Гроза, пыльная буря и ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Иллюстративное фото: instagram.com/mangystau_tjd

Каазахстанские синоптики предупредили граждан об ухудшении погодных условий - в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

8 мая утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере и в центре Мангистауской области возможна гроза. Днем на юге, востоке области прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

С 21:00 7 мая до 21:00 8 мая по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

8 мая на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник днем в горах Туркестанской области возможна гроза. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на севере и западе Акмолинской области вероятна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Так же 8 мая на западе, севере Атырауской области - гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области до 15-20 м/с.

8-9 мая утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Завтра на юге и востоке Западно-Казахстанской области пообещали грозу. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

8 мая в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15 м/с.

В понедельник на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области усилится ветер северо-западный - порывы 15-20 м/с.

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019734-groza-pylnaya-burya-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/