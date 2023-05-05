Женщину оштрафовали за объезд ямы на дороге в Уральске. Она подала в суд

Дамира Сманкулова. Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Жительница Уральска Дамира Сманкулова не согласилась со штрафом за объезд глубокой ямы на дороге и подала в суд. Она попросила отменить решение, передает "Мой город".

14 апреля Дамира Сманкулова рассказала корреспондентам издания, что ее оштрафовали за объезд глубокой ямы на дороге. Женщина отказалась подписывать протокол.

В пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что на водителя оформили материалы по ст.595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования". Сумма штрафа составила более 17 тыс. тенге.

Дамира Сманкулова и яма на дороге. Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Женщина не согласилась и обратилась в суд. 4 мая состоялось первое судебное заседание.

"Там должен быть знак "Неровная дорогая". Я считаю, что дорожная полиция должна нас оберегать, а они наоборот. Я яму объехала, а они меня остановили! Я с этим категорически не согласна. Если бы не было бы такой ямы, не нарушала бы. Поймите, если бы я изначально заметила эту яму, то было бы по-другому.

Потом такой логический вопрос, почему сотрудники стояли именно за этой ямой? Я не согласна с тем, что совершила перестроение, на дороге нет разметки. Одна сплошная дорога, куда я перестраивалась? Помеху другим участникам дорожного движения не создавала", - заявила Дамира Сманкулова.

Старший инспектор дорожно-патрульной полиции Уральска Руслан Асанов отметил, что при совершении маневра женщина не включила поворотник.

"Я это заметил и остановил ее. Представился. Попросил предоставить документы. Сообщил о нарушении. Она начала ругаться. Эта ругань есть на видеофиксации, я ее предоставил. Если бы водитель вела себя адекватно, я бы провел профилактическую беседу и отпустил бы, не применяя наказание в виде административного штрафа. Но так как водитель вела себя неадекватно, я применил все по закону", - сказал полицейский.

При этом он сообщил, что у него нет видеофиксации самого нарушения ПДД и объяснил это тем, что на жетоне не писала карта памяти.

Судья попросила участников процесса предоставить необходимые документы и отложила заседание.

Добавим, что в соответствии с ПДД РК, знак "Неровная дорогая" относится к предупреждающим. Такие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Знак "Неровная дорогая" предупреждает об участке дороги, на котором есть неровности (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

Согласно ст.595 КоАП РК невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. МРП в Казахстане в 2023 году равен 3 450 тенге. То есть сумма штрафа составляет 17 250 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019584-zhenschinu-oshtrafovali-za-obezd-yamy-na-doroge-v-uralske-ona-podala-v-sud/