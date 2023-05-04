Пьяный житель Актюбинской области сорвал стоп-кран в поезде

Поезд. Иллюстративное фото: Zsolt Hlinka / Getty Images

Пассажир поезда Атырау – Актобе, находясь в нетрезвом состоянии, сорвал стоп-кран в тамбуре вагона. Его оштрафовали, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

Первый замначальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов рассказал, что на участке станции Кенбай Атырауской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением Атырау – Актобе из-за срыва стоп-крана.

В результате происшествия, как сообщается, поезд отстал от времени маршрута на 12 минут.

В ходе проверки установили 59-летнего жителя Актюбинской области, который, находясь в нетрезвом состоянии, в тамбуре вагона сорвал стоп-кран. У него выявили алкогольное опьянение средней степени, рассказали полицейские.

По словам Айтуганова, по прибытии на станцию Сагиз правонарушителя сняли с поезда.

В отношении мужчины составили административные протоколы по части 1 статьи 440 КоАП, части 1 статьи 560 КоАП, его оштрафовали на 10 МРП.

Согласно части 1 статьи 440 КоАП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 560 КоАП, незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019462-pyanyy-zhitel-aktyubinskoy-oblasti-sorval-stop-kran-v-poezde/