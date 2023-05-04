Трое в больнице: старшеклассник распылил перцовый баллончик школе в Павлодаре

Перцовый баллончик. Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture alliance/Getty Images

Учащиеся одной из школ Павлодара попали в больницу после того, как в кабинете распылили перцовый баллончик, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Вечером 3 мая в полицию поступила информация о поступлении в медучреждение трех учеников одной из школ города. Их госпитализировали с отравлением, уточнили стражи порядка.

По данному факту было установлено, что 16-летний учащийся девятого класса принес в школу перцовый баллончик. Во время занятий два его одноклассника поспорили между собой, что используют баллончик в классе.

По информации полиции, один из учеников все же реализовал задуманное. Это произошло примерно в 11:35.

После того как педагогам стал известен факт распыления, кабинет проветрили, провели обработку влажным раствором.

Тем не менее во вторую смену в этом кабинете обучался шестой класс, на уроке некоторые учащиеся почувствовали недомогание в виде жжения в глазах, у них появились покраснения на лице.

После дежурный администратор вызвал скорую помощь, школьников в сопровождении классного руководителя доставили в больницу.

После инцидента с участием законных представителей и педагогов в полиции провели заседание совета профилактики.

Кроме того в отношении 15-летнего нарушителя составили административный материал по статье 435 КоАП РК – "Мелкое хулиганство".

Законного представителя провинившегося подростка оштрафовали на 24 тыс. тенге.

Отметим, согласно положению статьи 435 КоАП РК, мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019422-troe-v-bolnitse-starsheklassnik-raspylil-pertsovyy-ballonchik-shkole-v-pavlodare/