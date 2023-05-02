Россиянину, сбежавшему из воинской части в Казахстан, отказали в статусе беженца в ЗКО

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В конце марта гражданин России Игорь Санджиев сбежал из воинской части и незаконно пересек границу Казахстана. Суд ЗКО отказал ему в присвоении статуса беженца, передает портал "Мой город".

По данным издания, сегодня, 2 мая, в Бокейординском районном суде проходит заседание по факту незаконного пересечения государственной границы гражданином России Игорем Санджиевым.

Сообщается, что мужчина еще в конце марта сбежал из воинской части и незаконно пересек границу, так как, по его словам, паспорт у него забрали. Дело было передано в суд по части 1 статьи 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан".

"В связи с моими пацифистскими убеждениями, я был вынужден бежать, я не хочу убивать мирных людей. Перейти через пункт пропуска я не мог – у меня нет паспорта", – сказал на суде Санджиев.

На это гособвинение заявило, что он мог пройти казахстанскую границу по военному билету, который также является документом, удостоверяющим личность. Санджиев пояснил, что не знал о такой возможности.

Мужчина попросил суд применить процессуальное соглашение, в связи с его раскаянием, а также с тем, что он пошел на правонарушение в условиях крайней необходимости.

Позже прокурор заявил ходатайство о приобщении к делу решения комиссии при департаменте труда и соцзащиты ЗКО, в котором говорилось, что Игорю Санджиеву отказано в присвоении статуса беженца.

Как рассказал подсудимый, комиссия мотивировала свой отказ тем, что Санджиев дал ложные данные о дне пересечения границы. Сам мужчина говорит, что просто запутался в днях.

При этом подчеркивается, что отказ в предоставлении статуса беженца Санджиев намерен обжаловать.

Отметим, что согласно статье 392 Уголовного кодекса РК, умышленное незаконное пересечение госграницы РК вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы РК в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо лишением свободы на срок до 1 года, с выдворением за пределы РК иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

Те же деяния, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019077-rossiyaninu-sbezhavshemu-iz-voinskoy-chasti-v-kazahstan-otkazali-v-statuse-bezhentsa-v-zko/