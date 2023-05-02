345 тыс. тенге заплатит алматинец за разведенный в нацпарке костер

Ликвидация костра в парке. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Мужчину оштрафовали на более 300 тысяч тенге за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как рассказали в департаменте, 38-летнего мужчину оштрафовали на 345 тысяч тенге в Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке.

Отмечается, что с 20 марта в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период.

Розжиг костра в Нацпарке. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"В это время весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров", – говорится в сообщении.

На территории Алматы расположено 20,8 тыс. гектаров Иле-Алатауского национального парка. С начала года на территории парка зарегистрировано уже два случая возгораний.

23 апреля в ущелье Алма-Арасан по пути на Поляну Терра произошло загорание сухостоя на площади 0,5 га, сообщили в ДЧС города. А 27 апреля в Медеуском районе на территории Иле-Алатауского Национального природного парка в ущелье Просвещенец произошло возгорание двух валежников и сухостоя на южном склоне горы на общей площади 100 кв. м.

Принятыми мерами, как сообщается, было предотвращено распространение огня на хвойный лес.

В ДЧС Алматы напомнили, что природные парки на территории города имеют статус "Особо охраняемых природных территорий".

Кроме того, в Департаменте по ЧС города предупредили, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро разгорается, что может привести к пожару.

"Призываем жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор", – гласит сообщение.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут понести административную и уголовную ответственность.

Согласно сообщению пресс-службы ДЧС, в соответствии с частью 3 статьи 367 УК РК нарушение требований пожарной безопасности в лесах на особо охраняемых природных парках влечет штраф на физлиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

А в случае, если данные действия повлекли иные тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 204 УК РК. Отметим, что данное правонарушение наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

"В пожароопасный период 2022 года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены 122 физических лица на общую сумму более 600 тыс. тенге", – гласит сообщение.

К слову, для отдыхающих в Иле-Алатауском национальном парке имеются 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи, на территории ущелья Алма-Арасан – 12 мест вдоль речки Большая Алматинка, реки Казачка, на "Бутаковке" имеются 2 таких места.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018945-345-tys-tenge-zaplatit-almatinets-za-razvedennyy-v-natsparke-koster/