В Петропавловске масштабно отметили День единства народа Казахстана

День единства народа Казахстана в Петропавловске. Фото: акимат СКО

Масштабно отметили День единства народа Казахстана в Петропавловске - для жителей и гостей города организовали интересные и познавательные мероприятия на главной и центральной площадях областного центра, а также на главной пешеходной улице города.

На главной площади горожан ждали театрализованное представление и праздничный концерт. Со сцены звучали всеми любимые песни о нашей родине.

Артисты выступали в костюмах разных национальностей, олицетворяя собой единство всех этносов многонациональной страны. Горожане остались довольны. "Настроение отличное! Спасибо за такой праздник, за эту концертную программу. Артисты как всегда на высоте. Не перестают удивлять нас новыми номерами. Всех с праздником", - делится впечатлениями жительница Петропавловска София Тыштынцева.

День единства народа Казахстана в Петропавловске. Фото: акимат СКО

Также на главной площади желающие могли попробовать свои силы в спортивных состязаниях. Здесь и қазақ күресі, и асық ату, а ещё настольный теннис и гиревой спорт. 15-летний Алишер Кушенов активно участвовал во всех представленных состязаниях. "Я на каждый праздник прихожу на площадь, чтобы поучаствовать в қазақ күресі. Я уже 5 лет занимаюсь этим видом спорта и всегда интересно попробовать свои силы с другими соперниками. Концерт тоже отличный, много чего интересного на площади приготовили. Праздник проходит отлично", - рассказывает Алишер Кушенов.

День единства народа Казахстана в Петропавловске. Фото: акимат СКО

Многих горожан заинтересовала выставка, на которой представили исторические фотографии СКО и нашей страны в разные периоды. А возле здания Дома дружбы этнокультурные центры организовали фестиваль. Здесь можно было ознакомиться с культурой, традициями и обычаями разных этносов и, конечно, угоститься национальными блюдами. "Мир и единство всех наций – это наша большая ценность. И сегодня, видя детей и взрослых, которые улыбаются друг другу, поздравляют с праздником и желают мира их дому, мы счастливы. 130 наций сегодня живут под единым шаныраком в мире и согласии. Вот о чем сегодняшний праздник", - говорит жительница Петропавловска Антонина Сульянова.

День единства народа Казахстана в Петропавловске. Фото: акимат СКО

На центральной площади города прошли фестиваль и интерактивная площадка "Бірлігіміз жарасқан" и театрализованная программа "Бебітшілік – ел тілегі".

День единства народа Казахстана в Петропавловске. Фото: акимат СКО

А в юртах ремесленники представили свою продукцию. Желающие могли тоже своими руками изготовить подделки. Во второй половине дня в Петропавловске прошёл гала-концерт с участием местных артистов и флешмоб "Мы едины, когда мы вместе", организованный студентами колледжей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018892-v-petropavlovske-masshtabno-otmetili-den-edinstva-naroda-kazahstana/