На концерте в Атырау потерялись 172 ребенка
Опубликовано:
В Атырау на гала-концерте звезд эстрады, где собралось более 16 тыс. человек, потерялись 172 ребенка, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
В пятницу, 28 апреля, в Атырау состоялся гала-концерт музыкальных исполнителей, на котором собралось более 16 тыс. человек. Однако, по данным правоохранительных органов, во время мероприятия потерялись 172 ребенка.
"С 19:00 до 00:00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 – дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", – рассказали в ведомстве.
В полиции добавили, что всех детей нашли и благополучно передали родителям.
Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", чтобы избежать пропажи детей, нужно придерживаться правил:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в смартфоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018808-na-kontserte-v-atyrau-poteryalis-172-rebenka/