На концерте в Атырау потерялись 172 ребенка

Гала-концерт в Атырау. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Атырау на гала-концерте звезд эстрады, где собралось более 16 тыс. человек, потерялись 172 ребенка, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В пятницу, 28 апреля, в Атырау состоялся гала-концерт музыкальных исполнителей, на котором собралось более 16 тыс. человек. Однако, по данным правоохранительных органов, во время мероприятия потерялись 172 ребенка.

"С 19:00 до 00:00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 – дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", – рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что всех детей нашли и благополучно передали родителям.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", чтобы избежать пропажи детей, нужно придерживаться правил:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в смартфоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018808-na-kontserte-v-atyrau-poteryalis-172-rebenka/