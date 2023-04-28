Граждан Китая в нетрезвом состоянии сняли с рейса в аэропорту Алматы

Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Четверых иностранных граждан в нетрезвом состоянии сняли с рейса в алматинском аэропорту. Все они были оштрафованы, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

"Сообщение о неадекватных пассажирах, вылетающих рейсом Алматы – Атырау, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы от представителя авиакомпании", – сообщили в МВД.

В публикации говорится, что в ходе проверки установили четырех граждан Китая 28, 32, 38 и 42 лет.

Сообщается, что, по словам заявителя, во время регистрации на рейс они находились в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью и загрязняли место общего пользования.

"По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлена средняя степень алкогольного опьянения", – гласит сообщение.

В их отношении составили административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК. Каждого штрафовали на 5 МРП (17 250 тенге).

Отмечается, что материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

Согласно части 1 статьи 440 КоАП, распитие алкогольных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018733-grazhdan-kitaya-v-netrezvom-sostoyanii-snyali-s-reysa-v-aeroportu-almaty/