"Может погибнуть": мальчику из Мангистау нужна пересадка печени

Сагыныш с мамой. Фото: из личного архива

Сагыныш из Мангистауской области родился на 32-й неделе беременности. Родители были счастливы - они ждали сына 11 лет. Радость оказалась недолгой. Сейчас малышу требуется пересадка печени, передает корреспондент NUR.KZ.

"При рождении у ребенка обнаружили желтуху. В роддоме мы провели 15 дней, пока вес сына не увеличился. Дома мы стали принимать лекарства, но желтуха не проходила. Когда сыну исполнился месяц, у него сильно поднялась температура. Мы вызвали скорую помощь, нас отвезли в детскую больницу, где мы прошли лечение в течение 20 дней, а потом нам дали направление на КТ. По результатам нам поставили диагноз "болезнь Кароли", - рассказывает мама мальчика Акчагуль.

Хирург, осматривавший ребенка, сообщил, что ему придется делать пересадку печени, иначе могут быть трагические последствия. Родители стали искать варианты. Между тем состояние мальчика ухудшается, у него идет кровь из носа, он плохо питается.

Очередная компьютерная томография показала, что в печени собирается жидкость.

"Сейчас сыну требуется операция по пересадке печени, иначе он может погибнуть. Клиника в Турции согласилась нас принять, но счет за операцию составляет 55 000 долларов (около 26 500 000 тенге). В нашей семье нет таких денег, нам нечего продать, чтобы собрать такую огромную сумму.

Поэтому мы обращаемся к народу Казахстана, помогите, пожалуйста, спасти нашего сына и оплатить эту операцию", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 0377 1511 Акчагуль А., мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018718-mozhet-pogibnut-malchiku-iz-mangistau-nuzhna-peresadka-pecheni/