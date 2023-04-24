Помощь спасателей понадобилась девочке из Риддера, застрявшей на дереве (фото)

Спасатели. Фото: ДЧС ВКО

Спасатели пришли на помощь девочке, которая забралась на высокое дерево в Риддере. В экстренную службу обратилась мать ребенка, сообщается на официальном сайте ДЧС ВКО.

Спасателям Риддера позвонила мама девочки 2012 года рождения и сообщила, что ее дочь играла на улице, забралась высоко на дерево и не смогла слезть обратно. Девочка испугалась и начала плакать.

На место прибыли спасатели - они установили трехколенную лестницу, забрались по ней на высоту около 8 метров и благополучно спустили ребенка на землю, взяв его на руки.

Спасение ребенка. Фото: ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО напомнили, что детей важно не оставлять без присмотра. Вместе с этим спасатели напоминают о необходимости формирования у детей навыков обеспечения личной безопасности.

Спасатели считают важным решить проблему свободного времени, контролировать место пребывания детей, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на игровых и спортивных площадках, а также обучить детей правилам пожарной безопасности.

"Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять", - отмечают в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017931-pomosch-spasateley-ponadobilas-devochke-v-riddere-zastryavshey-na-dereve-foto/