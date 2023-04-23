Блокпосты выставили в горах Алматы
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В горах Алматы сохраняется лавинная опасность, в связи с этим на нескольких участках были выставлены блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
По данным синоптиков, в период с 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин. В горах было объявлено штормовое предупреждение.
"Выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска: выше плотины Аюсай – на автодороге "Алматы – Космостанция", второй – в районе лавиносбора Эдельвейс – на автодороге "ГЛК Шымбулак – ледник Туюксу". Дополнительно организованы блокпосты в ущельях "Бутаковка", "Кимасар", "Аксай", – сообщили в ДЧС.
Спасатели призвали алматинцев воздержаться от походов в горы.
"ДЧС и "Казселезащита" настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков! Рекомендуем также обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки", – говорится в сообщении.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин общим объемом порядка 500 тысяч куб. м.
В свою очередь, проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч куб. м. снежной массы.
"Из- за принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" Департамента полиции и Департамента по ЧС города Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет", – рассказали в ДЧС.
Как вести себя при сходе лавины
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017876-blokposty-vystavili-v-gorah-almaty/