Блокпосты выставили в горах Алматы

Автомобиль полицейских в горах. Фото: ДЧС Алматы

В горах Алматы сохраняется лавинная опасность, в связи с этим на нескольких участках были выставлены блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

По данным синоптиков, в период с 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин. В горах было объявлено штормовое предупреждение.

"Выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска: выше плотины Аюсай – на автодороге "Алматы – Космостанция", второй – в районе лавиносбора Эдельвейс – на автодороге "ГЛК Шымбулак – ледник Туюксу". Дополнительно организованы блокпосты в ущельях "Бутаковка", "Кимасар", "Аксай", – сообщили в ДЧС.

Спасатели призвали алматинцев воздержаться от походов в горы.

"ДЧС и "Казселезащита" настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП "Казгидромет" о выпадении осадков! Рекомендуем также обходить заснеженные склоны гор, отвесные скалы и оползнеопасные участки", – говорится в сообщении.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин общим объемом порядка 500 тысяч куб. м.

В свою очередь, проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч куб. м. снежной массы.

"Из- за принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" Департамента полиции и Департамента по ЧС города Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет", – рассказали в ДЧС.

Как вести себя при сходе лавины

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017876-blokposty-vystavili-v-gorah-almaty/