Аварийные отключения света вновь произошли в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В нескольких районах города Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным специалистов, свет должен появиться у горожан в течение двух часов, передает NUR.KZ.

Судя по интерактивной карте на официальном сайте "Алатау Жарык Компаниясы", отключения произошли в Алмалинском районе мегаполиса. Больше всего отключения коснулись домов, расположенных между улицей Толе би и проспектом Райымбека, недалеко от водохранилища "Сайран".

Как указано на сайте, ориентировочно электричество должно появиться в течение двух часов.

Карта аварийных отключений. Скриншот: azhk.kz

В пресс-службе компании корреспонденту NUR.KZ сообщили, что причины отключений пока выясняются.

"Аварийно отключился выход в Распределительную подстанцию и трансформаторную подстанцию. квадрат: Грановского, Толе би, Райымбека, Брусиловского.

Ведутся ремонтные работы. Примерное время подключения 2-3 часа", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера несколько десятков жилых домов в центре Алматы также остались без электричества.

Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона.

Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017458-avariynye-otklyucheniya-sveta-vnov-proizoshli-v-almaty/